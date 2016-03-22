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عمرو بركات يرد عبر في الجول على: إشادة الزئبقي.. وحديث إيهاب جلال عن حلم كأس مصر

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عمرو بركات يرد عبر في الجول على: إشادة الزئبقي.. وحديث إيهاب جلال عن حلم كأس مصر عمرو بركات يرد عبر في الجول على: إشادة الزئبقي.. وحديث إيهاب جلال عن حلم كأس مصر

"أتمنى أن أسير على خطاه" كان هذا هو رد عمرو بركات لاعب مصر المقاصة على إشادة لاعب الأهلي السابق محمد بركات به والتأكيد إنه يشبهه في أسلوب لعبه.

وكان محمد بركات قد تحدث في وقت سابق في تصريحات تليفزيونية وأكد أن لاعب المقاصة يشبهه في طريقة لعبه وأن لمسته للكرة مميزة ومختلفة.

ويقدم بركات مستويات ملفتة مع فريقه هذا الموسم، إذ سجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين في الدوري، وافتتح التسجيل في شباك دون بوسكو في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

ورد عمرو بركات على الزئبقي في تصريحاته لـFilGoal.com قائلا:"كلمات وسام على صدري وشرف كبير أن أتلقاه من لاعب كبير بحجم بركات".

وواصل"سعيد للغاية بحديثه عني وأتمنى أن أسير على خطاه مستقبلا".

وأضاف متحدثا عن تلقيه عرضين من الأهلي والزمالك قائلا:"مجرد عروض شفهية، وردي كان كل شيء في يد إدارة المقاصة".

وأردف"لا يوجد أي عرض رسمي حتى الآن".

وعن مواجهة إف سي في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر تحدث بركات قائلا:"تفوقنا الإفريقي وتأهلنا لدور الـ16 من الكونفدرالية سيكون دافعا قويا لنا في الكأس".

وأتم"إيهاب جلال المدير الفني أكد لنا إنها بطولة سهلة عبارة عن أربع مباريات، لذلك لا بد من استغلال الفرصة للتتويج باللقب".

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