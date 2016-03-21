أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد صلاح منتقدا حذف "البرادعى" من المناهج: تزييف للتاريخ ونفاق مبالغ فيه

Google+ Print
خالد صلاح منتقدا حذف "البرادعى" من المناهج: تزييف للتاريخ ونفاق مبالغ فيه خالد صلاح منتقدا حذف "البرادعى" من المناهج: تزييف للتاريخ ونفاق مبالغ فيه
استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، حذف اسم الدكتور محمد البرادعى من المناهج التعليمية بالرغم من حصوله على جائزة نوبل، قائلا:"هذا تزييف للتاريخ وتزوير لذاكرة شعب وتدنى فى السلوك ونفاق مبالغ فيه لم يطلبه أصحابه".

وأكد خالد صلاح، خلال برنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية "النهار"، أنه لا يرى فى البرادعى أى قيمة سياسية، لكن يمكن أن يكون هذا الرجل مجتهد فى المجال القانونى وهيئة الطاقة النووية وغيرها.

وتساءل خالد صلاح،" "كيف حدث هذا التواطؤ المخِل المخيف؟"، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الأمر على هذا النحو مخزٍ ومسيء جدًا، لأنه إذا استمر الخلاف السياسى، يؤدى إلى إقصاء جذرى فلن يعيش أحد داخل الدولة، لأننا نختلف يوميًا، لاسيما أنه إذا تحدثنا فى الديمقراطية، والتى هى إدارة فنون الاختلاف، مضيفًا :"وانت تختلف مع البرادعى سياسيًا، وأنا واحد من اللى مش طايقه سياسيًا، لكن إن اسمه يحذف من الكتب ده كلام فارغ".

وطالب رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، بإخضاع واقعة حذف اسم الدكتور محمد البرادعى من المناهج التعليمية للتحقيق، وكشف من تجنى فى هذا الفعل وتدنى إلى هذا المستوى الذى يؤدى إلى هذه الجريمة، متسائلًا:"الراجل حاصل على نوبل، وأنت جاى تشيل ضلع؟ وإزاى بنعمل كده فى نفسنا؟"، وتابع:"يجب أن يؤخذ هذا على أنه علامة فشل وإهانة للتاريخ، والنهاردة علشان مختلف مع أبو تريكة، أنسى كل ساعات الفرح اللى عملها للبلد".

خالد صلاح: مصر بحاجة لمعارضة سياسية تنتقد نظام الحكم بشكل "علمى ومتزن"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»