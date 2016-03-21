خالد صلاح منتقدا حذف "البرادعى" من المناهج: تزييف للتاريخ ونفاق مبالغ فيه

استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، حذف اسم الدكتور محمد البرادعى من المناهج التعليمية بالرغم من حصوله على جائزة نوبل، قائلا:"هذا تزييف للتاريخ وتزوير لذاكرة شعب وتدنى فى السلوك ونفاق مبالغ فيه لم يطلبه أصحابه".

وأكد خالد صلاح، خلال برنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أنه لا يرى فى البرادعى أى قيمة سياسية، لكن يمكن أن يكون هذا الرجل مجتهد فى المجال القانونى وهيئة الطاقة النووية وغيرها.

وتساءل خالد صلاح،" "كيف حدث هذا التواطؤ المخِل المخيف؟"، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الأمر على هذا النحو مخزٍ ومسيء جدًا، لأنه إذا استمر الخلاف السياسى، يؤدى إلى إقصاء جذرى فلن يعيش أحد داخل الدولة، لأننا نختلف يوميًا، لاسيما أنه إذا تحدثنا فى الديمقراطية، والتى هى إدارة فنون الاختلاف، مضيفًا :"وانت تختلف مع البرادعى سياسيًا، وأنا واحد من اللى مش طايقه سياسيًا، لكن إن اسمه يحذف من الكتب ده كلام فارغ".

وطالب رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، بإخضاع واقعة حذف اسم الدكتور محمد البرادعى من المناهج التعليمية للتحقيق، وكشف من تجنى فى هذا الفعل وتدنى إلى هذا المستوى الذى يؤدى إلى هذه الجريمة، متسائلًا:"الراجل حاصل على نوبل، وأنت جاى تشيل ضلع؟ وإزاى بنعمل كده فى نفسنا؟"، وتابع:"يجب أن يؤخذ هذا على أنه علامة فشل وإهانة للتاريخ، والنهاردة علشان مختلف مع أبو تريكة، أنسى كل ساعات الفرح اللى عملها للبلد".

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