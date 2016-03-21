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صور.. فاروق الفيشاوي يتلقى واجب عزاء ابنة شقيقه في «الحامدية الشاذلية»

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سمية الألفي في العزاء

 

كتب: عمر جمال – هشام عواض

تلقى الفنان فاروق الفيشاوي عزاء ابنة شقيقه، هدى محمد الفيشاوى، في العزاء الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية.

وقد وافتها المنية منذ عدة أيام، بعد معاناتها من أزمة صحية.

وحضر العزاء عددًا من الفنانين و الشخصيات منهم، أحمد بدير، سمية الألفي، محمود الجندي، نيرمين الفقي، أشرف عبد الغفور وهاني مهنى، وغيرهم.

وكان قد تبقى الفنان فاروق الفيشاوي خبر وفاة ابنة أخيه، خلال حضوره مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الخامسة، مما دعاه إلى العودة للقاهرة لتلقي العزاء.

خلال العزاء

خلال العزاء

خلال العزاء

خلال العزاء

خلال العزاء

خلال العزاء

خلال العزاء

خلال العزاء

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