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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء ٢٢ مارس

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء ٢٢ مارس حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء ٢٢ مارس

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: إذا كنت متورطاً في أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء لئلا تدفع الثمن غالياً وتخسر كل شيء

عاطفياً: تختفي الانفعالات والمشاعر السلبيّة التي تُعكّر الأجواء أو تثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك

صحياً: إذا كانت الرياضة العنيفة تزعجك استعض عنها برياضة اليوغا أو السير في الطبيعة أو تسلق الجبال
ابراج مكتوب
 

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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