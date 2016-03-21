فى اليوم العالمى للنوم.. نصائح تخلصك من الأرق وتخليك تروح فى سابع نومة

تزامنا مع اليوم العالمى للنوم، والموافق 21 مارس نشر الموقع الهندى" Boldsky"، أسهل الطرق للحصول على النوم بشكل جيد، خاصة مع وجود الملايين فى العالم ممن يعانون من الأرق ومشاكل النوم وتتضمن هذه النصائح ما يلى:

•تقليل المشروبات التى تحتوى على الكافيين، لأنها تسبب صعوبة فى النوم الجيد، لذا من الضرورى الحد من تناول هذه المشروبات خاصة بعد الظهر.

•تناول الأطعمة التى تعزز القدرة على النوم كاللبن ومنتجاته، والحبوب والمكسرات.

•النوم فى غرفة بدرجة حرارة مناسبة فلا تكون باردة جدا أو حارة جدا لأنها فى الحالتين تسبب صعوبة النوم.

•تجنب التدخين بعد غروب الشمس، لأن النيكوتين عنصر منشط ويؤثر فى قدرة الفرد على النوم.

•تجنب الضوء الأزرق الناتج عن الأجهزة كالتليفزيون أو الموبايل، لأنه يؤثر على هرمونات النوم بالجسم.

•تجنب الأطعمة الحارة قبل النوم خاصة إذا كنت تعانى من الأرق، لأنها تؤثر على طبيعة النوم.

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