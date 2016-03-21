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في الجول كلاسيك بالصور – صراع الأهلي والزمالك من القرن الماضي للحالي

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هل تستطيع التعرف على لاعبي الأهلي والزمالك في مباريات القمة من خلال تلك الصور قبل قراءة وصفها؟

FilGoal.com يقدم لك صور من مباريات القمة بين الأهلي والزمالك خلال القرن الماضي ضمن إطار سلسلة "في الجول كلاسيك".

ونشر السجل المصور لصحيفة "الأهرام" ذكريات دربي الكرة المصرية ويستعرضه FilGoal.com.

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مجدي عبد الغني يصافح محمد حلمي وفي الخلفية أيمن طاهر حارس مرمى الزمالك

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مباراة القمة في موسم 99-98

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أسامة عرابي يصارع عصام مرعي على الكرة وفي الخلفية يظهر رضا عبد العال

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احتكاك بين أسامة عرابي وهشام يكن

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صفوت عبد الحليم وشطة لاعبا الأهلي وفي الوسط عمر النور مهاجم الزمالك

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إبراهيم حسن يسجل هدفا للأهلي بعد ارتداد ركلة جزاء تصدى لها نادر السيد حارس الزمالك

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ثابت البطل وإسماعيل يوسف

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قدامى الأهلى والزمالك في لقاء تكريم رفاعي لاعب الزمالك عام 1975

من اليمين وقوفا: محمود أبو رجيلة - عزت أبو الروس- مصطفى عبد الغالي- أحمد رفعت- علوي مطر- مفتي- فتحي خطاب- حمادة إمام- صالح سليم- نبيل نصير- محمود عبد الرحيم- شوقي حسين- حسنين

من اليمين جلوسا: عبد الجليل حميدة- أحمد عفت- فاروق السيد- ميمي عبد الحميد- رأفت عطية- محمود الجوهري- ألدو- محمد العافية- محمود السايس

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سامي منصور لاعب الزمالك يحاول مواجهة مصطفى عبده والخطيب ومختار مجدي وشلبي يراقبون الموقف

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هادي خشبة يحاول قطع الكرة من عبد الحليم علي

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طه بصري يحاول المرور من شطة ومدحت رمضان وشريف عبد المنعم لاعبا الأهلي يتابعان

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جمال حمزة يحاول المرور من شادي محمد

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