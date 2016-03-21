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ميدو: هذا هو أفضل توقيت لمواجهة نيجيريا

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ميدو: هذا هو أفضل توقيت لمواجهة نيجيريا ميدو: هذا هو أفضل توقيت لمواجهة نيجيريا

يعتقد أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك السابق أن مواجهة منتخب لنظيره النيجيري في هذا التوقيت تحديدا تعد مثالية بسبب ما يمر به منتخب النسور الخضراء حاليا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الجمعة، قبل أن يستقبله في الاسكندرية بالجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

وقال ميدو في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يوم الجمعة القادم يوم فاصل لمنتخب مصر".

وأضاف "لا يوجد توقيت أفضل من هذا التوقيت لمواجهة منتخب نيجيريا القوي على مستوى الأسماء ولكنه يمر بمرحلة صعبة".

ويضم منتخب النسور الخضراء 16 محترفا خارج نيجيريا وستة لاعبين في الدوري النيجيري.

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