صور.. تكريم سميحة أيوب وكريمة مختار وعفاف شعيب في احتفالية «الثقافة» بعيد الأم

كتب: عمرو جمال – هشام عواض

كرم حلمي النميم، وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال، الفنانات القديرات كريمة مختار وسميحة أيوب وعفاف شعيب وسميرة عبد العزيز، وذلك بمناسبة عيد الأم، في الاحتفالية التي أقامها قطاع الإنتاج الثقافي بالتعاون مع المركز القومي للمسرح.

هذا بجانب تكريم عددًا من الفنانات والشخصيات العامة منهن الدكتورة نجاه علي والكاتبة نعمة الباز ورجاء حسين ومصممة الأزياء نعيمة عجمي ونهاد صليحة.

وتم تكريم الأمهات المثاليات خلال الحفل هند شعبان رمضان وعواطف عزيز صليب من العاملين بالمركز القومي للسينما وفوزية عبد الله عويضة من العاملين بالمركز القومي للمسرح ومن البيت الفني للفنون الشعبية الأم المثالية أميرة السيد عبد الله ومن البيت الفني للمسرح سناء عباس حلمي ومن شئون الإنتاج الثقافي إيمان محمد سيد.