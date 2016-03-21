بالصور.. أعضاء البرلمان يشيدون بالمشروعات الخدمية فى جنوب سيناء

أكد الدكتور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن زيارة النواب اليوم الاثنين، لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة البرامج التنموية وتعرف على الاستثمارات والمشروعات الخدمية بالمحافظة فى جميع القطاعات، ورصد مطالبة المواطنين واحتياجاتهم لنقلها إلى الحكومة للعمل على حلها.

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية التى قامت بها الجنة البرلمانية لمحافظة جنوب سيناء اليوم، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام، يرافقهم خلالها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيس سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد حسنى السقا رئيس جهاز تعمير القناة وسيناء، ونواب جنوب سيناء غريب حسان وعطية موسى، ونور سلامة وسارة صالح.

وتفقدت الجنة البرلمانية عدة مشروعات تنموية بطور سيناء؛ من بينها مزرعة لتربية وتسمين العجول على مساحة 30 فدانًا، بطاقة 3 آلاف رأس ماشية بأسلوب علمى حديث، تحت إشراف مديرية الطب البيطرى، وبأعلى الإمكانيات والمزرعة النموذجية للخضراوات، كما تفقدت اللجنة مستشفى طور سيناء العام، واستمع الأعضاء لمطالب المواطنين واحتياجاتهم من الأطباء السد العجز بمستشفيات المحافظة.

كما تفقدت اللجنة مزرعة وادى مكتب التابعة لمدنية أبورديس، التى ينفذها جهاز تعمير سيناء على مساحة 50 فدان خضراوات وفاكهة، وأشاد أعضاء البرلمان بإنتاج المزرعة.

ومن جانبه أشاد سليمان وهدان وكيل البرلمان، بما شاهده من إنجازات فى قطاع الزراعة والمزارع التى ينفذها جهاز التعمير من مزارع سمكية، وأيضا تنمية الثروة الحيوانية.

واستعرض النواب مشاكل الموطنين من التعليم والصحة، لوضع حلول مناسبة فى إطار الخطة التنموية التى تشهدها المحافظة.

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