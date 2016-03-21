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تريزيجيه يكشف عن كلمات صلاح التي تدعمه في مشواره الاحترافي

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تريزيجيه يكشف عن كلمات صلاح التي تدعمه في مشواره الاحترافي تريزيجيه يكشف عن كلمات صلاح التي تدعمه في مشواره الاحترافي

كشف محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت عن دعم محمد صلاح نجم روما له في مشواره الاحترافي.

ويتواجد حاليا الثنائي في معسكر منتخب الذي يستعد لمواجهة نيجيريا يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال تريزيجيه في تصريحات لقناة الحياة يوم الاثنين: "صلاح يتحدث معي دائما، وينصحني بضرورة الصبر".

وأضاف "صلاح أخبرني بأنه مر بالظروف نفسها، ويتوقع أن أصبح أحد أفضل لاعبي العالم عندما أنال الفرصة".

ويتمنى لاعب الأهلي المعار أن يقدم مستويات مبهرة مع ناديه البلجيكي ليلفت الأنظار مثل نجوم مصر في أوروبا، صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا".

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