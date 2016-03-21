أبوظبي للتعليم: بإمكان أولياء الأمور اصطحاب أبنائهم بعد الامتحانات

وجه مجلس أبوظبي للتعليم رسائل نصية لأولياء الأمور تعلمهم أنه بإمكانهم أخذ أبنائهم مباشرة بعد تأدية الامتحانات الصباحية وعدم الانتظار لنهاية الدوام تحسباً للظروف الجوية المتوقعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل قد أشار في بيان إلى احتمال تشكل سحب ركامية يصاحبها سقوط بعض الأمطار ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة تؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة.

وحث المركز السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب نشاط الرياح المثير للغبار.