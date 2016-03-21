مؤمن زكريا لـ في الجول بعد الانضمام للمنتخب: جاهز للمشاركة.. وهذا ما قاله لي يول بسبب الفرص

"جاهز للتواجد مع منتخب مصر".. هكذا بدأ مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي حديثه مع FilGoal.com عقب انضمامه إلى معسكر منتخب مصر.

الجهاز الفني للمنتخب قرر استدعاء مؤمن زكريا للانضمام إلى معسكر الفراعنة في مدينة السادس من أكتوبر استعدادا لمواجهة نيجيريا. (طالع التفاصيل)

وقال مؤمن زكريا لـFilGoal.com: "شرف كبير لي التواجد مع منتخب مصر".

وأضاف "جاهز تماما للمشاركة والمنتخب قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام نيجيريا".

وأكمل حديثه قائلا: "متفائل بشدة من مواجهة نيجيريا".

حديث مارتن يول

وكشف مؤمن زكريا حديثه مع مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي عن "الفرص الضائعة".

وأوضح مؤمن لـFilGoal.com: "يول قال لي إن التوفيق أمام المرمى سيأتي قريبا جدا لي طالما ما زلت أجتهد".

وأتم "أخبرني أن مواصلة تشكيلي خطورة على مرمى الخصوم مع الاجتهاد سينتج الأهداف وستقل الفرص الضائعة".

وسجل مؤمن زكريا 6 أهداف هذا الموسم مع الأهلي في 3 بطولات. 5 في الدوري وهدف في لقاء السوبر أمام الزمالك.

وشهد المران الأول لمنتخب مصر يوم الاثنين إصابة مصطفى فتحي صانع ألعاب نادي الزمالك. (طالع التفاصيل)

وأوضح محمد أبو العلا طبيب المنتخب لـFilGoal.com أن اختبار طبي يوم الثلاثاء سيحسم موقف مصطفى فتحي بشكل نهائي من مواجهة نيجيريا. (طالع التفاصيل)

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