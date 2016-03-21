أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤمن زكريا لـ في الجول بعد الانضمام للمنتخب: جاهز للمشاركة.. وهذا ما قاله لي يول بسبب الفرص

Google+ Print
مؤمن زكريا لـ في الجول بعد الانضمام للمنتخب: جاهز للمشاركة.. وهذا ما قاله لي يول بسبب الفرص مؤمن زكريا لـ في الجول بعد الانضمام للمنتخب: جاهز للمشاركة.. وهذا ما قاله لي يول بسبب الفرص

"جاهز للتواجد مع منتخب مصر".. هكذا بدأ مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي حديثه مع FilGoal.com عقب انضمامه إلى معسكر منتخب مصر.

الجهاز الفني للمنتخب قرر استدعاء مؤمن زكريا للانضمام إلى معسكر الفراعنة في مدينة السادس من أكتوبر استعدادا لمواجهة نيجيريا. (طالع التفاصيل)

وقال مؤمن زكريا لـFilGoal.com: "شرف كبير لي التواجد مع منتخب مصر".

وأضاف "جاهز تماما للمشاركة والمنتخب قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام نيجيريا".

وأكمل حديثه قائلا: "متفائل بشدة من مواجهة نيجيريا".

حديث مارتن يول

وكشف مؤمن زكريا حديثه مع مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي عن "الفرص الضائعة".

وأوضح مؤمن لـFilGoal.com: "يول قال لي إن التوفيق أمام المرمى سيأتي قريبا جدا لي طالما ما زلت أجتهد".

وأتم "أخبرني أن مواصلة تشكيلي خطورة على مرمى الخصوم مع الاجتهاد سينتج الأهداف وستقل الفرص الضائعة".

وسجل مؤمن زكريا 6 أهداف هذا الموسم مع الأهلي في 3 بطولات. 5 في الدوري وهدف في لقاء السوبر أمام الزمالك.

وشهد المران الأول لمنتخب مصر يوم الاثنين إصابة مصطفى فتحي صانع ألعاب نادي الزمالك. (طالع التفاصيل)

وأوضح محمد أبو العلا طبيب لـFilGoal.com أن اختبار طبي يوم الثلاثاء سيحسم موقف مصطفى فتحي بشكل نهائي من مواجهة نيجيريا. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

مصطفى فتحي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته في مران المنتخب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»