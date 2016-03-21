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المتحدث باسم التعليم: حذفنا صورة "البرادعى" لأنه أكبر من وعى الطلبة

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المتحدث باسم التعليم: حذفنا صورة "البرادعى" لأنه أكبر من وعى الطلبة المتحدث باسم التعليم: حذفنا صورة "البرادعى" لأنه أكبر من وعى الطلبة
أكد بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم حذف اسم وصورة الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، من كتاب اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى بالتيرم الثانى، ضمن الحاصلين على جائزة نوبل.

وقال "حسن" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الصحرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه ربما نختلف مع البرادعى سياسيا وربما ننتقده ويصل ذلك إلى حد الهجوم بسبب مواقفه الأخير ولكن التاريخ لا يكتبه شخص بل تكتبه أمة، مستطرداً: "نعم.. تم حذف الصورة، ولكن تم حذفها العام الماضى فى عهد الوزير محب الرافعى استجابة لأولياء الأمور والطلبة بعيدا عن المواقف السياسة".

وأوضح أن الموضوع متعلق بنجيب محفوظ وصورة البرادعى كانت لتدريب الطلبة عليها فقط، مضيفاً: "اتصل بنا أكثر من ولى أمر وعدد كبير من المدرسين طالبوا بحذف الصورة، وكل ما يتعلق بالبرادعى لأن الموضوع كبير على وعى الطالب فى المرحلة الخامسة، ولذا تم حذف الصورة لأنها أكبر من وعى الطلبة فى هذا التوقيت، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قمنا بتلقيح المناهج من أشياء كثيرة جداً".


>- محب الرافعى يرد على بيان التعليم: لست مسئولا عن حذف اسم البرادعى
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-تفاصيل حذف اسم "البرادعى" من الفائزين بجائزة نوبل فى مناهج الابتدائية.. مصدر: تم بناءً على طلب أولياء الأمور والمعلمين بسبب مواقفه العدائية ضد مصر.. ويؤكد: "بيدرسوا حاجة ويسمعوا فى الإعلام حاجة تانية"
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