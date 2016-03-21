محافظ الإسكندرية يقرر تشكيل مجموعة عمل لحل أى مشكلات قد تواجه الوفود السياحية

عقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا بمقر هيئة ميناء الإسكندرية حضره اللواء نادر جنيدي مدير أمن الإسكندرية واللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وجميع الأجهزه الأمنية ومسئولو السياحة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة؛ وذلك لمناقشة الإجراءات اللازمة لاستقبال الرحلات السياحية بميناء الإسكندرية، ووضع الضوابط الأمنية اللازمة لتأمين الأفواج السياحية وتحديد الجهات المنوط بها تنفيذ تلك الإجراءات.

وخلال الاجتماع طالب المحافظ جميع أجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة وتقديم كافة التسهيلات، لكى تعود للإسكندرية لمكانتها السياحية، بعدما اكتملت كل مؤسسات الدولة بانتخاب مجلس النواب، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعتبر من الاجتماعات الهامة التي تعمل على توصيل رسالة بأننا جميعا على أتم الاستعداد لاستقبال الوفود السياحية وتأمين السائح، لكي تعود الثقة في السياحة المصرية ولتعود الإسكندرية للخريطة السياحية كعاصمة للثقافة والسياحة والجمال بما لديها من مقومات تاريخية وسياحية مميزة، موضحا أن الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.

وقد أوضح مدير الأمن بأن تأمين الأفواج السياحية يعتبر تأمينا للمواطن أيضا، فالسياحة تعود بالنفع على المواطن في المقام الأول، من حيث تشجيع الاستثمار وزيادة الأيدي العاملة، كما أن مديرية أمن الإسكندرية على أهبة الاستعداد لتأمين أي سائح ماديا واجتماعيا وسياسيا، مؤكدا أن مديرية الأمن تشترك مع شرطة السياحة لتأمين السياح منذ دخول الباخرة من فتحة البوغاز للميناء وحتى رحيلها وتأمين تواجد السائح فى المزارات والأماكن الأثرية ، كما أنه يتم تأمين الطرق داخل الإسكندرية وذلك من خلال تواجد قوات انتشار سريع لتأمين الأفواج السياحية على الطريق وعمل خدمات أمنية سرية أثناء تواجد السياح في الجولات الحرة الخارجية للسياح، و ذكر بأنه سيتم التواصل مع وزارة الخارجية لكي يعلموا السائح قبل حصوله على التأشيرة بشروط وضوابط العملة في مصر.

كما أشارت عزة إبراهيم وكيلة وزارة السياحة بالإسكندرية؛ بأن دور وزارة السياحة يتكامل مع المنظومة الأمنيةـ حيث يتم عمل كشف دوري على سائقي المركبات السياحية لضمان عدم تعاطيهم أي مواد مخدرة من خلال شرطة السياحة والمرور والشئون الطبية بالميناء، كما تتم المتابعة مع مديرية الأمن وتأمين الأفواج السياحية. ويتم التفتيش للالتزام بالبرامج السياحية المخطر عنها والتاكد من تواجد مرشدين سياحيين لديهم تراخيص سارية.

وأكدت أن الوزارة ألزمت الفنادق بإجراءات أمنية ومنها تركيب كاميرات المراقبة بالداخل والخارج مع تأمين أماكن الانتظار، ومن المقرر من الشهر القادم بداية عودة المراكب السياحية، وهذا يعنى زيادة عدد السياح، وطالبت بعمل حملة توعية داخل المدارس لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع السياح خلال الجولات الحرة.

وقد اقترح عدد من نواب البرلمان الحضور عمل لافتات في الشوارع تتحدث عن الأماكن الأثرية والتقليل من اللافتات الاعلانية على طريق الكورنيش ،مع زيادة اللوحات الاسترشادية في طريق المطار ونشر الخرائط الاسترشادية وتمهيد كافة الطرق التي تؤدي إلى الأماكن و المزارات السياحية، كما اقترحوا ربط الخطة الأمنية بخطة تسويقية.

وفي ختام اللقاء؛ قرر المحافظ تشكيل مجوعة عمل تضم وكيل وزارة السياحة ومدير هيئة تنشيط السياحة ومديرية الطرق ومدير إدارة مرور الإسكندرية ومدير إدارة شرطة السياحة وشرطة المرافق ومدير الآثار ورئيس الحي المختص، تكون مسئوليتها زيارة المناطق السياحية ومراجعة خطوط سير الأفواج السياحية وتحديد أي عوائق أو مشكلات قد تواجه السائح أثناء زيارة هذه المناطق، كما طالب النواب بالمشاركة بمجموعة العمل في دوائرهم وتقديم أي مقترحات من شأنها خدمه السياحة بالإسكندرية.

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