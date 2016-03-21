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النائب حسام رفاعى: لا صحة لتحويل مقر إدارى لجامعة العريش لقسم شرطة

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النائب حسام رفاعى: لا صحة لتحويل مقر إدارى لجامعة العريش لقسم شرطة النائب حسام رفاعى: لا صحة لتحويل مقر إدارى لجامعة العريش لقسم شرطة
أكد النائب حسام رفاعى عضو مجلس النواب بشمال سيناء، أنه لا صحة لما تردد عن تحويل المقر الإدارى لجامعة العريش المنتظر إعلانها، لقسم شرطة وسط مدينة العريش.

وأشار "رفاعى" فى تصريحات له، أنه تواصل مع كافة الجهات المعنية، بينهم الدكتور حبش النادى نائب رئيس جامعة قناة السويس ورئيس فرع جامعة قناة السويس بشمال سيناء، والذى أكد أن الموضوع لا أساس له من الصحة.

وأضاف رفاعى أن المبنى كان مقر كلية التربية بالعريش ويخضع حاليا للترميمات تمهيدا لتشغيله مقرا إداريا لجامعة العريش المنتظر الإعلان عنها قريبا.

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