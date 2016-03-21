مقتدى الصدر يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة فى العراق وحظر حزب البعث

دعا مقتدى الصدر، القيادى العراقى الشيعي، بتحديد سقف زمنى لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بكافة اختصاصاتها، ومحاسبة المتهمين بالفساد فى البلاد.

وطالب "الصدر" فى بيان له اليوم الاثنين، بضرورة إصلاح السلطات التشريعية والقضائية و التنفيذية، مشددًا على استقلال القضاء وعدم التدخل فى مجريات عمله.

وأكد القيادى الشيعى، أنه من الضرورى تقوية دور القوات الأمنية، وإصلاح التشريعات الاقتصادية، وحظر الاحزاب "الدكتاتورية وعلى رأسها حزب البعث المجرم" حسبما ذكر فى البيان.

كما دعا "الصدر" لتخصيص حصة لكل مواطن عراقى من عائدات النفط ، والعمل على كتابة ميثاق شرف إعلامى وطنى موحد، مشددًا على ضرورة الاهتمام بدور المرأة العراقية.