أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتدى الصدر يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة فى العراق وحظر حزب البعث

Google+ Print
مقتدى الصدر يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة فى العراق وحظر حزب البعث مقتدى الصدر يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة فى العراق وحظر حزب البعث
دعا مقتدى الصدر، القيادى العراقى الشيعي، بتحديد سقف زمنى لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بكافة اختصاصاتها، ومحاسبة المتهمين بالفساد فى البلاد.

وطالب "الصدر" فى بيان له اليوم الاثنين، بضرورة إصلاح السلطات التشريعية والقضائية و التنفيذية، مشددًا على استقلال القضاء وعدم التدخل فى مجريات عمله.

وأكد القيادى الشيعى، أنه من الضرورى تقوية دور القوات الأمنية، وإصلاح التشريعات الاقتصادية، وحظر الاحزاب "الدكتاتورية وعلى رأسها حزب البعث المجرم" حسبما ذكر فى البيان.

كما دعا "الصدر" لتخصيص حصة لكل مواطن عراقى من عائدات النفط ، والعمل على كتابة ميثاق شرف إعلامى وطنى موحد، مشددًا على ضرورة الاهتمام بدور المرأة العراقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365