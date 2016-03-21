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أخبار ليبيا اليوم..أجهزة الأدلة الجنائية تقبض على شخص يهرب السلاحف البرية لمصر

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أخبار ليبيا اليوم..أجهزة الأدلة الجنائية تقبض على شخص يهرب السلاحف البرية لمصر أخبار ليبيا اليوم..أجهزة الأدلة الجنائية تقبض على شخص يهرب السلاحف البرية لمصر
ركزت أخبار ليبيا اليوم على إلقاء جهاز الأدلة الجنائية فرع المرج بليبيا، القبض على شخص يهرب السلاحف البرية، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم وصول وزير الخارجية سامح شكرى إلى تونس؛ للمشاركة فى مؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا.

أخبار ليبيا اليوم


>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المتحدث الإعلامى لجهاز الأدلة الجنائية فرع المرج بليبيا، سالم الصاوى، إن الدوريات الأمنية قد ألقت القبض على أحد المتُجارين بالثورة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الجانى كان يقود شاحنة مُحملة بالسلاحف البرية، فى محاولة منه لتهريبها لمصر.

وأكد الصاوى، فى تصريحات صحفية، أن التحقيقات الأولية قد بينت أن السائق ليبى الجنسية قد جمع السلاحف من المنطقة الغربية ويتجه بها لمنفذ أمساعد البرى للمتاجرة بها فى ، موضحًا أن عدد السلاحف قد بلغ 1500 سلحفاة.

فيما ركزت أخبار ليبيا اليوم على وصول وزير الخارجية المصرى سامح شكرى إلى تونس، مساء الاثنين، للمشاركة فى مؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا، المقرر عقده فى العاصمة التونسية غدًا الثلاثاء.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن السفير المصرى فى تونس أيمن مشرفة، أنه من المقرر أن يسبق هذا الاجتماع الوزارى مباحثات بين كبار المسئولين تبدأ الاثنين، ويترأس وفد مصر فيها السفير أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار.

وأضاف، أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبى يأتى فى وقت شديد الأهمية، فى ظل التطورات المتلاحقة على الساحة الليبية، وقال إن الاجتماع ـ الذى تستضيفه تونس للمرة الثانية، يأتى متابعة لما تم إعلانه فى الاجتماع الوزارى الذى عقد فى مدينة الحمامات التونسية وانبثقت عنه آلية دول الجوار الليبى.

كما سبق لمصر أن استضافت مؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا فى أغسطس عام 2014، حيث طرحت مبادرة تدعو للحوار ووقف كافة الأعمال المسلحة وإلقاء جميع الجماعات للسلاح، ودعم دور المؤسسات الشرعية فى الدولة وإعادة تكوين الجيش والشرطة. وقد استضافت السودان وتشاد والجزائر أيضًا اجتماعات لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.

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