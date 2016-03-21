"دى ميستورا" يطالب بضرورة البدء بمناقشة الانتقال السياسى فى سوريا

قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دى ميستورا، اليوم الاثنين، إنه قلق من بطء التقدم فى مباحثات السلام محذرًا من أنه بدون البدء فى حوار بشأن الانتقال السياسى سيكون من الصعب الحفاظ على اتفاق وقف الأعمال القتالية وتسليم المساعدات.

وبعد مباحثات مع رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفرى، قال دى ميستورا، إن الجعفرى أبلغه بأن من المبكر جدًا مناقشة الانتقال السياسي.

وأضاف دى ميستورا للصحفيين قائلًا إن من المبكر الآن الحديث عن ذلك .. لكل يوافق بصورة أو أخرى أن اتفاق وقف الأعمال القتالية لا يزال صامدًا وبدرجة كبيرة وكذلك نقل المساعدات الإنسانية. لكن سيتعذر الحفاظ على هذين الأمرين إذا لم نحقق تقدما فى قضية الانتقال السياسي."

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