أبل تنشر رسائل لعملائها على موقعها لتوجيه أنظارهم لأجهزتها الجديدة

أوقفت أبل متجرها على الإنترنت " Apple Online Store " وهو الأمر الذى أثار ضيق وإزعاج المستخدمين، لكن كان الهدف من وقف المتجر هو إعادة إطلاقه مرة أخرى تزامنا مع بدء فعاليات مؤتمرها، ليبدأ المتجر فى عرض أحدث منتجات الشركة التى كشفت عنها، ومن أبرزها هاتف iphone se وآى باد 9,7 بوصة.

وكتبت الشركة العملاقة رسالة لعملائها على موقعها جاء نصها "ننتظر بشغف لنطلعكم على كل جديد فى متجر أبل" وهى عبارة مثيرة تزيد من حماسة المستخدمين لمشاهدة المنتجات الجديدة من الشركة العملاقة التى تعرف بمنتجاتها المميزة شديدة التطور.

وقد كتب على صفحة موقع متجر أبل Apple الرسمية الكلمات التالية: "نحن نعمل فى الوقت الحالى بجهد لإعادة فتح متجر أبل على شبكة الإنترنت، لذا نتوجه بالشكر لعملاء ومتابعى المتجر لحرصهم على الانتظار لمتابعة كل جديد لدينا، على أن نسارع بفتح المتجر خلال الساعات القادمة".

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