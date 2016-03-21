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«ترامب» يعيّن لبنانيًا مسلمًا مستشارًا له للشئون الخارجية

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«ترامب» يعيّن لبنانيًا مسلمًا مستشارًا له للشئون الخارجية «ترامب» يعيّن لبنانيًا مسلمًا مستشارًا له للشئون الخارجية

دونالد

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب،  أنه شكّل مجلساً لمستشاريه في الشؤون الخارجية وفي مقدّمتهم السناتور الجمهوري جيف سيسوزنز وهو صديق لترامب ومن أول من قدّموا دعم النخبة الجمهورية للمرشح الآتي من خارج أطر الحزب الجمهوري.
> وأعلن ترامب أيضاً أنه عيّن وليد فارس مستشاراً له للشؤون الخارجية، وكشف  فارس في تصريحات صحفية له لدى خروجه من الاستوديو أنه التقى دونالد ترامب في شهر ديسمبر الماضي وكان فارس، كما أوضح يتصل ويقدّم استشارات لخمسة مرشحين من الحزب الجمهوري وكان ترامب أحدهم.

وقال أيضاً إن حملة ترامب اتصلت به الأسبوع الماضي وطلبت منه الانضمام الى الفريق الاستشاري وأضاف أنه يوم الجمعة “وافق لأن ترامب يستطيع أن ينجز ما لا يستطيع غيره من المرشحين”.
> واعتبر وليد فارس أيضاً أن سياسات المرشحين الأبرز لدى الجمهوريين متقاربة في السياسات الخارجية، ويعني بذلك دونالد ترامب وتيد كروز السناتور من ولاية تكساس.

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