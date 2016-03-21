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بالإنفوجراف.. تعرف على المحظورات فى امتحانات الثانوية العامة 2016

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بالإنفوجراف.. تعرف على المحظورات فى امتحانات الثانوية العامة 2016 بالإنفوجراف.. تعرف على المحظورات فى امتحانات الثانوية العامة 2016
وضعت وزارة التربية والتعليم عددا من الضوابط والتعليمات، سواء لرؤساء اللجان والمشرفين عليها أو للطلاب، وذلك فى إطار استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة عام 2016، والمقرر بدءها فى 4 يونيو المقبل.

أولا: تعليمات الوزارة للطلاب المؤدين لامتحانات الثانوية العامة:

1- ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول بأنواعه كافة، وتسليمه لرئيس اللجنة.
>2- ممنوع اصطحاب أى وسائل تكنولوجية تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان، والمعروف باسم "الغش الإلكترونى".
>3- إلغاء الامتحان للطالب فى حالة محاولة الغش بأى وسيلة، سواء بنشر أو إذاعة الأسئلة أو محاولة تصويرها، أو تمزيق ورقة الإجابة، أو فى حالة هروبه بها خارج اللجنة.

4- عدم اصطحاب مذكرات أو كتب أو أوراق داخل اللجنة حتى لا يتعرض الطالب للعقاب بتهمة محاولة الغش.
>5- عدم اصطحاب أى وسائل إلكترونية مثل سماعات البلوتوث بالأذن.
>6- ضرورة كتابة الطالب لاسمه رباعيا ورقم جلوسه على غلاف ورقة الإجابة من أسفل، على أن تنقل هذه البيانات من بطاقة رقم الجلوس الخاصة به.
>7- تأكد الطالب من أن كراسة الإجابة بها عدد من الصفحات يطابق الرقم الموجود على الغلاف.
>8- عدم قطع أو نزع أى صفحة من داخل كراسة الإجابة حتى ولو كان بها خطأ، حيث يؤدى ذلك لإلغاء الامتحان.
>9- تجنب استخدام "الكوركتور" أثناء الإجابة، والاكتفاء بشطب الإجابة الخطأ بقلم رصاص فقط.
>10- عدم كتابة أى إجابات على ورقة الأسئلة.
>11- استخدام الحبر الأزرق فى الإجابة دون الألوان الأخرى.
>12- التزام الطالب بعدم كتابة أكثر من إجابة للأسئلة الموضوعــــــية مثل أسئلة ( صح وخطأ – اختيار من متعدد – تكملة).
>13- عدم الذهاب لدورات المياه دون تسليم ورقة الأسئلة.

ثانيا : تعليمات الوزارة لرؤساء ومشرفى لجان الثانوية العامة:
> 1- بمجرد استلام مقر اللجنة، التعرف على سلامة الأثاث وكفايته والتأكد من سعة الحجرات وملاءمتها لعدد الطلاب.
>2- إعداد قوائم ممنوعات الطلاب خلال الامتحان، ووضعها بأماكن بارزة باللجان، ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها قبل دخول لجنة الامتحان.
>3- الالتزام بتوعية الطلاب قبل بدء الامتحان بعقوبات الغش، واستخدام الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة أثناء الامتحانات.
>4- ختم جميع أوجه ورقة الأسئلة بختم اللجنة بالأماكن الخالية بالورقة، بحيث لا تؤثر على وضوح الأسئلة.
>5- التأكد من أن الختم ظاهرًا وواضحًا، وكتابة رقم اللجنة بجانب الختم.
>6- التنبيه على الطالب بضرورة كتابة اسمه ورقم الجلوس الخاص به على ورقة الأسئلة بالأماكن الخالية بوسط الورقة "من الوجهين".
>7- كتابة المشرفين على اللجان لاسمائهم على ورقة الأسئلة بالكامل وليس "فورمة".
>8- مرور رؤساء اللجان على المشرفين للتأكد من تنفيذ التعليمات السابقة، وإحالة المخالفين للتحقيق الفورى.
>9- تعويض الطلاب عن أى وقت ضاع منهم بسبب يرجع إلى عطل فى الإجراءات تسببت فيه اللجنة.
>10ـ وضع كشوف المناداة الخاصة بالطلاب وأرقام الجلوس ولجنة الامتحانات على باب المدرسة من الداخل حتى يتمكن الطالب من معرفة رقم جلوسه ولجنته.
>11 - ضرورة تواجد مشرفة وزائرة صحية داخل لجنة الاختبارات
>12- التأكد من جاهزية العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجنة
>13 – تفتيش لجنة الامتحان والمقاعد قبل دخول الطلاب بحثا عن أى وسيلة إلكترونية
>14- منع أى طالب من دخول لجنة الاختبار بعد مرور 15 دقيقة من بدء اللجنة
>15- منع وكيل الوزارة ومديرى الإدارات من دخول اللجنة للمرور لتوفير الهدوء للطلاب إلا إذا حدثت مشكلة تستدعى دخوله.
>16 – حالة تعرض الطالب لوعكة صحية تمنعه من استكمال الامتحان يجب على رئيس اللجنة تحرير محضر بذلك مع إرفاق تقرير الطبيب لضمان حصول الطالب على الدرجة كاملة بالدور الثانى.
>17 – تعليق القرار رقم 500 والمحدد لحالات إلغاء الامتحان بسبب الغش فى مكان بارز للطلاب.

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