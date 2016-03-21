بالإنفوجراف.. تعرف على المحظورات فى امتحانات الثانوية العامة 2016

أولا: تعليمات الوزارة للطلاب المؤدين لامتحانات الثانوية العامة:
1- ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول بأنواعه كافة، وتسليمه لرئيس اللجنة.
>2- ممنوع اصطحاب أى وسائل تكنولوجية تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان، والمعروف باسم "الغش الإلكترونى".
>3- إلغاء الامتحان للطالب فى حالة محاولة الغش بأى وسيلة، سواء بنشر أو إذاعة الأسئلة أو محاولة تصويرها، أو تمزيق ورقة الإجابة، أو فى حالة هروبه بها خارج اللجنة.
4- عدم اصطحاب مذكرات أو كتب أو أوراق داخل اللجنة حتى لا يتعرض الطالب للعقاب بتهمة محاولة الغش.
>5- عدم اصطحاب أى وسائل إلكترونية مثل سماعات البلوتوث بالأذن.
>6- ضرورة كتابة الطالب لاسمه رباعيا ورقم جلوسه على غلاف ورقة الإجابة من أسفل، على أن تنقل هذه البيانات من بطاقة رقم الجلوس الخاصة به.
>7- تأكد الطالب من أن كراسة الإجابة بها عدد من الصفحات يطابق الرقم الموجود على الغلاف.
>8- عدم قطع أو نزع أى صفحة من داخل كراسة الإجابة حتى ولو كان بها خطأ، حيث يؤدى ذلك لإلغاء الامتحان.
>9- تجنب استخدام "الكوركتور" أثناء الإجابة، والاكتفاء بشطب الإجابة الخطأ بقلم رصاص فقط.
>10- عدم كتابة أى إجابات على ورقة الأسئلة.
>11- استخدام الحبر الأزرق فى الإجابة دون الألوان الأخرى.
>12- التزام الطالب بعدم كتابة أكثر من إجابة للأسئلة الموضوعــــــية مثل أسئلة ( صح وخطأ – اختيار من متعدد – تكملة).
>13- عدم الذهاب لدورات المياه دون تسليم ورقة الأسئلة.
ثانيا : تعليمات الوزارة لرؤساء ومشرفى لجان الثانوية العامة:
> 1- بمجرد استلام مقر اللجنة، التعرف على سلامة الأثاث وكفايته والتأكد من سعة الحجرات وملاءمتها لعدد الطلاب.
>2- إعداد قوائم ممنوعات الطلاب خلال الامتحان، ووضعها بأماكن بارزة باللجان، ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها قبل دخول لجنة الامتحان.
>3- الالتزام بتوعية الطلاب قبل بدء الامتحان بعقوبات الغش، واستخدام الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة أثناء الامتحانات.
>4- ختم جميع أوجه ورقة الأسئلة بختم اللجنة بالأماكن الخالية بالورقة، بحيث لا تؤثر على وضوح الأسئلة.
>5- التأكد من أن الختم ظاهرًا وواضحًا، وكتابة رقم اللجنة بجانب الختم.
>6- التنبيه على الطالب بضرورة كتابة اسمه ورقم الجلوس الخاص به على ورقة الأسئلة بالأماكن الخالية بوسط الورقة "من الوجهين".
>7- كتابة المشرفين على اللجان لاسمائهم على ورقة الأسئلة بالكامل وليس "فورمة".
>8- مرور رؤساء اللجان على المشرفين للتأكد من تنفيذ التعليمات السابقة، وإحالة المخالفين للتحقيق الفورى.
>9- تعويض الطلاب عن أى وقت ضاع منهم بسبب يرجع إلى عطل فى الإجراءات تسببت فيه اللجنة.
>10ـ وضع كشوف المناداة الخاصة بالطلاب وأرقام الجلوس ولجنة الامتحانات على باب المدرسة من الداخل حتى يتمكن الطالب من معرفة رقم جلوسه ولجنته.
>11 - ضرورة تواجد مشرفة وزائرة صحية داخل لجنة الاختبارات
>12- التأكد من جاهزية العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجنة
>13 – تفتيش لجنة الامتحان والمقاعد قبل دخول الطلاب بحثا عن أى وسيلة إلكترونية
>14- منع أى طالب من دخول لجنة الاختبار بعد مرور 15 دقيقة من بدء اللجنة
>15- منع وكيل الوزارة ومديرى الإدارات من دخول اللجنة للمرور لتوفير الهدوء للطلاب إلا إذا حدثت مشكلة تستدعى دخوله.
>16 – حالة تعرض الطالب لوعكة صحية تمنعه من استكمال الامتحان يجب على رئيس اللجنة تحرير محضر بذلك مع إرفاق تقرير الطبيب لضمان حصول الطالب على الدرجة كاملة بالدور الثانى.
>17 – تعليق القرار رقم 500 والمحدد لحالات إلغاء الامتحان بسبب الغش فى مكان بارز للطلاب.
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