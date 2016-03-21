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مشادات خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين.. وأعضاء يغادرونه غاضبين

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مشادات خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين.. وأعضاء يغادرونه غاضبين مشادات خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين.. وأعضاء يغادرونه غاضبين
علم "اليوم السابع" من مصادر داخل نقابة الصحفيين، أن مشادات كلامية وقعت خلال الاجتماع الذى يعقده المجلس بين عدد من الأعضاء والنقيب بسبب الترتيبات التنظيمية الخاصة بفعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبى الذى ستنظمه النقابة نهاية الشهر الجارى.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع شهد أزمة آخرى بسبب الاشتراط على محررى الصحف الخاصة بإيجاد ضامن لهم اثناء الحصول على القرض الحسن من النقابة بخلاف محررى الصحف القومية، وهو الأمر الذى أدى إلى مغادرة عدد من أعضاء المجلس للاجتماع قبل نهايته، وهم: خالد البلشى، وأبو السعود، وحنان فكرى.

وأضافت المصادر أن مجلس النقابة سيواصل مناقشة أمور تنظيمية الخاصة بفعاليات الاحتفال باليوبيل الماسى للنقابة خلال اجتماع له سيعقده الأربعاء المقبل.

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