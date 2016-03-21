أحمد موسى فى"على مسئوليتى":أنباء عن اختطاف 3 رجال شرطة فى اعتداء كمين الصفا

قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك أنباء عن اختطاف ضابط شرطة ومجندين من قبل عناصر إرهابية، وذلك أثناء الهجوم على كمين الصفا بالعريش.

وأوضح موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتى" أن الإعلام المصرى يتكتم على هذا الخبر، مطالبا وزارة الداخلية بتوضيح حقيقة الهجوم الغاشم على كمين الصفا، متسائلا: لماذا الشرطة فى سيناء؟ وهل تهجير أهلنا فى سيناء صح أم خطأ؟

وأشار موسى، إلى أن صفحة "إعلام الشرطة والجيش المصرى"، نشرت تويتة مدون عليها "أين النقيب محمد عبد الرحيم، يعنى إيه يتاخد من وسطنا بطل وإزاى خرجوا بيه من وسط الناس، الضابط محمد عبد الرحيم مختفى من وقت الهجوم على الكمين"

- إحباط محاولة إرهابية لاستهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة وضبط ربع طن متفجرات بشمال سيناء.. وتواصل التحقيقات فى تفجير كمين الصفا بالعريش.. وحملات أمنية تضبط مشتبها بهم وهاربين من تنفيذ أحكام