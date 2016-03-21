نجيب ساويرس: الإخوان قالوا لشقيقى "سكت أخوك وكل مشاكلكم تتحل"

أكد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عدم وقوف رجال أعمال أمام تجاوزات قيادات جماعة الإخوان سواه، قائلا "هما عملوا منظومة كاملة.. ومفيش ولا رجل أعمال تانى فى وقت الإخوان وقف قصادهم واعتبر نفسى الوحيد اللى وقف أمامهم".

وكشف "ساويرس" فى لقاء له عبر فضائية bbc arabic، عن اختلاق نظام الإخوان مشكلة مع إحدى شركات شقيقه وتلاعبهم بإحدى المسوغات القانونية لخلق قضية غير موجودة أساسا حتى ينقل رسالة وقالوا له "قول لأخوك يسكت وكل مشاكلكم تتحل".

وتابع: "أنا طبعا مش بسكت وأنا أدفع الفلوس بس مش هسكت.. وأنا شعرت أن تلك الجماعة لو قعدت هتأخذ البلد وهتودينا فى سكت اللى راح ومش راجع"، متمنيا أن يكتب على قبره "هنا يرقد رجل لم يستطيع أن يلوى ذراعه الإخوان ولا أى حكم ولا أى حد".

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