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بالصور.. ضبط 10 آلاف قرص مخدر داخل طرد ملابس بمطار القاهرة

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بالصور.. ضبط 10 آلاف قرص مخدر داخل طرد ملابس بمطار القاهرة بالصور.. ضبط 10 آلاف قرص مخدر داخل طرد ملابس بمطار القاهرة
تمكنت سلطات الجمرك السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، من ضبط 10600 قرص مخدر داخل طرد وارد من هولندا.

وقال محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والوردات بقرية البضائع، أنه أثناء الكشف على طرد شخصى وارد من هولندا يحتوى على ملابس شخصية "جواكت" وبتفتيشه عثر على أقراص مخدرة داخل أكياس مخفية داخل أكمام تلك "الجواكت" بإجمالى 8 أكياس.

وأمر عبد الوهاب على مدير جمرك البريد المصرى للورديات، بجرد تلك الاقراص والتى تبين أن عددها بيلغ 10600 قرص مخدر.

وبالعرض على إدارة مكافحة المخدرات فرع مطار القاهرة الجوى، أكدت أنها أقراص مخدرة تسمى "اكستازي" وقادمة باسم أحد القاطنين بسيناء، وأمر عبد المنعم عليوة المدير العام لقرية البضائع، بتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركى، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

-ضبط-10-آلاف-قرص-مخدر-داخل-طرد-ملابس-بمطار-القاهرة-(1)

-ضبط-10-آلاف-قرص-مخدر-داخل-طرد-ملابس-بمطار-القاهرة-(2)

-ضبط-10-آلاف-قرص-مخدر-داخل-طرد-ملابس-بمطار-القاهرة-(3)

-ضبط-10-آلاف-قرص-مخدر-داخل-طرد-ملابس-بمطار-القاهرة-(4)


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