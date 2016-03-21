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أمير قطر والرئيس الروسي يبحثان سبل وضع حد للأزمة السورية

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أمير قطر والرئيس الروسي يبحثان سبل وضع حد للأزمة السورية أمير قطر والرئيس الروسي يبحثان سبل وضع حد للأزمة السورية

بحث الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أبعاد الأزمة السورية، عبر اتصال هاتفي جرى بينهما.

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي في الكرملين، فإن الطرفين الروسي والقطري، تباحثا حول “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، وقرار موسكو تخفيض عدد قواتها العاملة في سوريا.

وشدد الجانبان على “أهمية التزام كافة الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية، واستمرار التعاون بين الدوحة وموسكو على كافة المستويات، من أجل التباحث بشأن القضية السورية”.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد بالإجماع، في 26 فبراير الماضي، قرارا أمريكيا روسيا، حول “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، والسماح بـ “الوصول الإنساني للمحاصرين”، بدأ سريانه اعتبارا من 27 فبراير الماضي.

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