روسيا: «أردوغان» السبب الرئيسي في خسائر السياحة التركية

اعتبر فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو السبب الرئيسي وراء الخسائر التي يتكبدها قطاع السياحة التركي.

> وقال كلينتسيفيتش ”تسبب أردوغان في خلق أزمة كبيرة لصناعة السياحة في تركيا لتسببه في تدهور العلاقات مع الجانب الروسي”، حسب ما ورد من وكالة أنباء «تاس» الروسية.

> وأضاف كلينتسيفيتش “كان من الممكن التنبؤ بأن قطاع السياح التركي سيعاني من أزمة كبيرة مستقبلا، لاسيما وأن الخسائر الكبرى ستظهر مع بداية العام المقبل عندما يتم حساب النتائج النهائية لهذا الموسم السياحي”.

> وتشهد العلاقات بين روسيا وتركيا حاليا توترا غير مسبوق على خلفية إسقاط قاذفة روسية مؤخرا أعلنت تركيا أنها اخترقت أجواءها، فيما يصر الجانب الروسي على أنه مجرد كمين نصبه الأتراك للطائرة لدى عودتها من مهمة قتالية في إطار العملية الجوية الروسية لمكافحة الإرهاب في سوريا.