أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري سوبر السلة -
حظك اليوم برج الثور الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

روسيا: «أردوغان» السبب الرئيسي في خسائر السياحة التركية

Google+ Print
روسيا: «أردوغان» السبب الرئيسي في خسائر السياحة التركية روسيا: «أردوغان» السبب الرئيسي في خسائر السياحة التركية

21 مارس 2016 | 9:04 مساءً

أردوغان

اعتبر فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو السبب الرئيسي وراء الخسائر التي يتكبدها قطاع السياحة التركي.
> وقال كلينتسيفيتش  ”تسبب أردوغان في خلق أزمة كبيرة لصناعة السياحة في تركيا لتسببه في تدهور العلاقات مع الجانب الروسي”، حسب ما ورد من وكالة أنباء «تاس» الروسية.
> وأضاف كلينتسيفيتش “كان من الممكن التنبؤ بأن قطاع السياح التركي سيعاني من أزمة كبيرة مستقبلا، لاسيما وأن الخسائر الكبرى ستظهر مع بداية العام المقبل عندما يتم حساب النتائج النهائية لهذا الموسم السياحي”.
> وتشهد العلاقات بين روسيا وتركيا حاليا توترا غير مسبوق على خلفية إسقاط قاذفة روسية مؤخرا أعلنت تركيا أنها اخترقت أجواءها، فيما يصر الجانب الروسي على أنه مجرد كمين نصبه الأتراك للطائرة لدى عودتها من مهمة قتالية في إطار العملية الجوية الروسية لمكافحة الإرهاب في سوريا.

2016-03-21

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا