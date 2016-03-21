«الجعفري»: لا توجد معارضة معتدلة ومسلحة بنفس الوقت

قال رئيس الوفد السوري المفاوض بشار الجعفري إنه لا يوجد معارضة معتدلة ومسلحة في نفس الوقت.

واعتبر الجعفري – في مؤتمر صحفي أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية مساء اليوم الاثنين – أنه “مهما كانت التسميات التي يتم من خلالها تعريف المجموعات المسلحة الإرهابية النشطة في سوريا لا يمكن لأحد أن يقنع أحدا آخر بما في ذلك الشعب السوري بأن المسلحين من مختلف الجنسيات هم معارضة سورية معتدلة مسلحة”، متسائلا “لماذا لا توجد معارضة مسلحة تنشط فوق الأراضي الفرنسية أو البريطانية أو الأمريكية وترعاها دول أخرى؟”.

وقال الجعفري “إننا لم نتقدم كثيرا في المفاوضات ولا يوجد أي تفاعل حقيقي من الجانب الآخر”، مشيرا إلى أنه تطرق خلال المحادثات مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، إلى مكافحة الإرهاب، في ضوء تنفيذ أكثر من 14 قرارا صادرا عن مجلس الأمن في هذا الصدد، مضيفا : شرحنا مخاطر قيام دول بعضها أعضاء في مجلس الأمن بتسليح الإرهاب وتمويله وإرساله إلى سوريا عبر تركيا تحت مسميات عدة”.

أ ش أ