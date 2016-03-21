أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الجعفري»: لا توجد معارضة معتدلة ومسلحة بنفس الوقت

Google+ Print
«الجعفري»: لا توجد معارضة معتدلة ومسلحة بنفس الوقت «الجعفري»: لا توجد معارضة معتدلة ومسلحة بنفس الوقت

بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة

قال رئيس الوفد السوري المفاوض بشار الجعفري إنه لا يوجد معارضة معتدلة ومسلحة في نفس الوقت.

واعتبر الجعفري – في مؤتمر صحفي أوردته قناة “روسيا اليوم” مساء اليوم الاثنين – أنه “مهما كانت التسميات التي يتم من خلالها تعريف المجموعات المسلحة الإرهابية النشطة في سوريا لا يمكن لأحد أن يقنع أحدا آخر بما في ذلك الشعب السوري بأن المسلحين من مختلف الجنسيات هم معارضة سورية معتدلة مسلحة”، متسائلا “لماذا لا توجد معارضة مسلحة تنشط فوق الأراضي الفرنسية أو البريطانية أو الأمريكية وترعاها دول أخرى؟”.

وقال الجعفري “إننا لم نتقدم كثيرا في المفاوضات ولا يوجد أي تفاعل حقيقي من الجانب الآخر”، مشيرا إلى أنه تطرق خلال المحادثات مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، إلى مكافحة الإرهاب، في ضوء تنفيذ أكثر من 14 قرارا صادرا عن مجلس الأمن في هذا الصدد، مضيفا : شرحنا مخاطر قيام دول بعضها أعضاء في مجلس الأمن بتسليح الإرهاب وتمويله وإرساله إلى سوريا عبر تركيا تحت مسميات عدة”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017