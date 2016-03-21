عظيمة: مشكلة بيسيرو؟ مورينيو وفينجر

حدد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي المشكلة الوحيدة للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق.

وقال عظيمة عبر قناة "الحياة 2": "بيسيرو مدرب جيد للغاية، فهو منظم في عمله، ولكن ينقصه فقط، أنه لم يمارس كرة القدم".

واستدرك "هذا الأمر لا يعيبه، فآرسين فينجر وجوزيه مورينيو لم يمارسا كرة القدم، ولكن لا أريد تعميم هذه التجربة، لأن نسبة نجاحها 2% فقط، أي أن فينجر ومورينيو ناجحان فقط وسط 100 مدرب في أوروبا".

وأضاف "عملت مع بيسيرو 3 أشهر فقط، وتعرض لضغوط عديدة، أبرزها خسارة الأهلي للقب الدوري والكأس الموسم الماضي، إضافة إلى إصرار البعض على البحث عن أسباب عدم نجاحه في السعودية والبرتغال".

في المقابل، أشاد "عظيمة" بالمدرب الحالي مارتن يول، مؤكدًا أنه مزيج من 3 مدارس مختلفة، الألمانية والهولندية والإنجليزية، حيث نجح في الدوريات الثلاثة لاعبًا ومدربًا.

وأتم مدرب الأهلي: "مارتن يول إضافة كبيرة للكرة المصرية، فهو يسعى لتطوير المنظومة الكروية بالكامل في النادي".