جامعة بنى سويف تحيل طالبة إلى النيابة العامة بتهمة النصب على الطلاب

صرح مصدر مسئول بجامعة بني سويف، عن أن الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، أحال الطالبة “أ.م” بالفرقة الثالثة بكلية العلوم إلى النيابة العامة.

وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من عميد كلية العلوم والتحقيق الذي أجرى بمعرفة إدارة الشئون القانونية بكلية العلوم، والتي تفيد بواقعة نصب واحتيال وتدليس من خلال إستغلال طموح الطلاب ومحاولة إقحامهم في مشروعات وهمية وأخذ مبالغ مالية منهم.

وأوضح المصدر أن الطالبة أخبرت زملائها الطلاب بأنها تعمل بأحد شركات تسويق المنتجات من خلال ما يعرف باسم التسويق الشبكي أو العنقودي، وعرضت عليهم أن تبيع لهم بعض المنتجات مقابل 2000 جنيهًا، وأن تسليم المنتج سوف يكون بعد أسبوعين بعد دفع المبلغ.

وحصلت على 6000 ألاف جنيهًا من ثلاث طلاب، إلا أن الطالبة لم تسلم لهن المنتجات، وظلت تماطل في وقت تسليم المنتج، حتى قالت لهم “اللى معاكم اعملوه”، ولم تقم باسترجاع النقود اليهم.

وأضاف المصدر أن التحقيق أفاد أيضًا أن الواقعة ذات أبعاد متشابكة، لوجود شبكة عنقودية تستغل طموح الطلاب لإقحامهم في مشروع كاذب لا أساس له من الصحة ويشترط للعمل به دفع مبلغ 2000 جنيهًا مقابل إعطاء العميل منتج وهمي عبارة عن رحلة إلى أحد المدن السياحية، وإذا قام الطالب بالعمل في هذه الشركة عليه أن يجند غيره حتى يستفيد هو.

من جانبه أكد رئيس الجامعة أن الجامعة سوف تقابل بكل حزم وقوة كافة أشكال الغش والنصب والاحتيال والتزوير، وذلك من خلال تطبيق القانون لردع كافة أشكال وأنماط الفساد، وحذر رئيس الجامعة ابناءه الطلاب بعدم الانصياع خلف هذه الدعاية الكاذبة المضللة وتوخي الحذر والتأكد من صحة المعلومات في قبل الاقدام في الاشتراك بأحد المشاريع.