«محجوب»: الحركة بمطار شرم الشيخ تتعافي بعد عودة طيران إيطاليا وكازاخستان

أكد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن كل المطارات المصرية التابعة للشركة مؤمنة تمامًا، وأن الحركة الجوية فى مطار شرم الشيخ بدآت فى التعافى خاصة بعد عودة الطيران الإيطالى والكازاخستانى إلى مطار شرم الشيخ الدولى.

وأضاف محجوب فى تصريح له أن المطارات المصرية هى البوابة الآولى لمصر ، ومن ثم هناك العديد من الخطط لدى الجهات الآمنية المختصة بتأمين المطارات ، والذي يقوم بها رجال الشرطة الذين يقومون بدورهم على أكمل وجه فى تأمين المطارات المصرية كافة ، مشيرآ إلى أن نسبة التفتيش للركاب والآمتعة الآن هى 100% إضافة إلى تكثيف الحراسات على الآسوار والبوابات والبضائع وهذا يتم فى كل مطار فى مصر.

وقال أن الشركة ملتزمة بتوفير كافة الآمكانيات والطلبات والآجهزة والمعدات التى تحتاجها الجهات الآمنية المسؤلة عن تأمين المطارات.