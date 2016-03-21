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بالفيديو.. لحظة تحطم سيارة «بورش» ونجاة قائدها في حادث مروّع بلبنان

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بالفيديو.. لحظة تحطم سيارة «بورش» ونجاة قائدها في حادث مروّع بلبنان بالفيديو.. لحظة تحطم سيارة «بورش» ونجاة قائدها في حادث مروّع بلبنان

جانب من الحادث

نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، للحظة تحطم سيارة فارهة من طراز بورش في حادث سير مروّع.

ويُظهر الفيديو الذي التقطه أحد الشهود مجموعة من السيارات الفارهة أثناء استعراضها في الشارع الرئيس قبالة شاطئ الرملة البيضاء في العاصمة بيروت، قبل أن تنطلق تباعاً بسرعة جنونية.

وفقد سائق بورش حمراء اللون السيطرة على سيارته بسبب سرعته الزائدة عند المنعطف، فاصطدم بالرصيف، وتصاعد اللهب لفترة وجيزة من السيارة التي انقلبت في الهواء واستقرت على ظهرها وسط الشارع.

وقد أصيب الحاضرون بالهلع خوفاً على حياة السائق الذي لم يظهر في الفيديو، في وقت ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أنه لم يُصب بأذى.

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