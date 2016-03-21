طبيب المنتخب لـ في الجول: 3 خطوات تحدد مصير مصطفى فتحي مع المنتخب

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إصابة مصطفى فتحي "بشد شديد في عضلات البطن" ومن المنتظر مروره بـ3 خطوات ستحدد مصيره مع المنتخب.

وفشل مصطفى فتحي في استكمال المران الأول للمنتخب ليخرج متأثرا بالإصابة. ( اقرأ التفاصيل )

قبل أن يكشف اللاعب لـFilGoal.com تفاصيل إصابته في المران. (طالع التفاصيل)

وعلى الجانب ذاته تحدث طبيب المنتخب مع FilGoal.com قائلا: "الإصابة عبارة عن شد شديد في عضلات البطن. تستوجب 3 خطوات قبل تحديد مصيره".

وأوضح "أولا مصطفى فتحي يحتاج الآن لجلسة استشفاء ثم علاج طبيعي".

وأضاف "ثم سيتحصل على أدوية ومسكنات حتى صباح يوم الثلاثاء".

وأكمل حديثه قائلا: "صباح الثلاثاء سيخضع اللاعب لاختبار طبي. وقتها سيتحدد مصيره من عدمه في التواجد مع منتخب مصر أمام نيجيريا".

منتخب مصر يستعد للرحيل إلى نيجيريا لمواجهة النسور في الـ25 من الشهر الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين على تشاد وتنزانيا، بينما تتواجد نيجيريا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.