الزمالك يحدد طرف ودية الأربعاء

حدد الزمالك فريق نجوم المستقبل منافسا له في مباراة ودية تقام بينهما يوم الأربعاء المقبل استعدادا لخوض مباراة دور الـ32 في كأس مصر.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مركز شباب الضبعة في إطار دور الـ32 من مسابقة الكأس في الثلاثين من شهر مارس الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك بأن الجهاز الفني قرر خوض تلك المباراة لرغبة أليكس ماكليش المدير الفني في التعرف على مستوى اللاعبين غير الدوليين في ظل انضمام تسعة لاعبين لصفوف منتخب مصر لخوض مواجهتي نيجيريا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نيجيريا يومي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مارس الجاري في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.