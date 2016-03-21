أخبار المغرب اليوم.. الرباط: كى مون اعتذر لنا ولم يفعل ذلك علنا

ركزت أخبار المغرب اليوم، على تصريحات المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفى التى جاء فيها إنه كان من المقرر أن يصدر بان كى مون اعتذارًا علنيًا يتراجع به عن تصريحاته التى استخدم فيها لفظ "احتلال" ضد المغرب، غير أن المتحدث الرسمى باسم الأمم المتحدة خرج ببيان لم يتضمن أى اعتذار، بل وبرر فيه استخدام هذه الكلمة التى أثارت غضب المغرب.

وأضاف الخلفى فى تصريحات صحفية، أن الأمين العام للأمم المتحدة، وخلال لقائه بوزير الخارجية المغربى، صلاح الدين مزوار، فى نيويورك، يوم 14 مارس الجارى، اعتذر للمسئول المغربى، وأكد أنه سيعتذر فى تصريحات علنية بعد نهاية اللقاء، لكن التصريح الصادر بعد ذلك عن الأمم المتحدة، والأقوال التى نُسبت له، أكدت أنه تمادى فى موقفه المنحاز ضد المغرب.

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، جهود حكومة مدريد بقيادة ماريانو راخوى الدور داخل مجلس الأمن، الذى توجد فى عضويته، لاحتواء الأزمة بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والمغرب على خلفية استعمال الأول كلمة "احتلال" فى وصف الوضع فى الصحراء.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، حكم المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء اليوم، الاثنين، ببدء التصفية القضائية لشركة "سامير" الوحيدة فى مجال تكرير النفط فى المملكة، بهدف تسديد ديونها التى بلغت 4 مليارات و120 مليون يورو.

ويعود تأسيس الشركة المغربية للتكرير المعروفة اختصارا بـ"سامير"، إلى عام 1919، حين اكتشفت أول بئر نفطية فى المغرب والعالم العربى، ليتم عام 1929 تأسيس "الشركة الشريفة للبترول".

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