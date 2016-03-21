أخبار فلسطين اليوم.."الأونروا" يقدم مساعدات مادية للفلسطينيين فى غزة

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها ستقدم هذا الأسبوع مساعدات نقدية لأكثر من ألف أسرة لاجئة فى مختلف أنحاء قطاع غزة تضررت منازلها خلال العدوان الإسرائيلى الأخير فى صيف 2014.

وقالت "الأونروا" فى بيان صحفى إنها تنوى هذا الأسبوع صرف ما يقارب 6 ملايين دولار أمريكى من التمويل المتاح، خصص منها 78ر1 مليون دولار لإعادة الإعمار ، و22ر4 مليون دولار لأعمال الإصلاحات للمساكن المتضررة بشكل بالغ، وأن هذه الأموال ستصل إلى ما مجموعه 095ر1 أسرة لاجئة فى مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإيواء الطارئ والذى يشمل الدعم المخصص لإصلاح المساكن المتضررة، وإعادة الإعمار، وحلول الإسكان المؤقت سيبقى من أهم أولوياتها، وأنها لا تزال ملتزمة بدعم العائلات المتضررة، مع أن ذلك يتطلب تمويلا جديدا ضمن برنامج المساعدات النقدية الخاصة بالمساكن. وتأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين عقب تهجير مئات الآلاف منهم منذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948.

ومن أخبار فلسطين اليوم، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الاثنين بشكل محدود شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بفلسطين. وأفادت مصادر محلية بأن 7 جرافات توغلت لمسافة 70 مترا فى الأراضى الزراعية شرق بيت حانون وأجرت أعمال تجريف وتمشيط فى المنطقة.

وأشارت إلى أنه تزامن مع عملية التوغل تواجد عدد من الآليات العسكرية داخل الشريط الحدودى الفاصل لإسناد القوات المتوغلة. وتتوغل قوات الاحتلال الاسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو أنفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.

كما تطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودى نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضى ومنازل المواطنين الفلسطينيين.

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