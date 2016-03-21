آسف يا ريس تهنئ سوزان مبارك بعيد الأم: "كل عام والسيدة الهانم بخير وسعادة"

هنأت صفحة "أنا آسف ياريس" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بمناسبة عيد الأم.

وكتبت الصفحة: "كل عام والسيدة والزوجة والأم الفاضلة الهانم سوزان مبارك بخير وصحة وسلامة، عيد سعيد على حضرتك".

كان العشرات من مؤيدى مبارك احتفلوا السبت الماضى أمام مستشفى المعادى العسكرى بمناسبة ذكرى تحرير طابا الذى يوافق التاسع عشر من مارس، وقدموا هدايا عيد الأم لسوزان مبارك.

أسرة مبارك تحتفل بـ"سوزان ثابت" فى عيد الأم بتورتة "سيدة مصر الأولى" وسط حضور العائلة.. الرئيس الأسبق يخضع للعلاج الطبيعى.. ويتابع الأحداث الجارية ويربطها بوقائع شهيرة أثناء حكمه للبلاد

بالفيديو والصور.. مؤيدو الرئيس الأسبق يقدمون هدايا "عيد الأم" لسوزان مبارك