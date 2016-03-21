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فيديو.. «القرموطي» يناشد وزيرة التضامن تخصيص يومًا للاحتفال بعيد الأب

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فيديو.. «القرموطي» يناشد وزيرة التضامن تخصيص يومًا للاحتفال بعيد الأب فيديو.. «القرموطي» يناشد وزيرة التضامن تخصيص يومًا للاحتفال بعيد الأب

جابر-القرموطي

ناشد الإعلامي جابر القرموطي، مناشدًا الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن بتخصيص يوم لعيد الأب، كما تقدم بالتهنئة للأم المصرية بمناسبة عيد الأم.

وأضاف «القرموطي»، خلال برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «أون تي في»، اليوم الإثنين: «من فقد أمه، يشعر بحزن فى يوم عيد الأم، خاصتًا لما بيسمع أغاني عن الأم بتبقي لحظة صعبة مهما بلغ به العمر».
> ويتذكر الإعلامي والدته المتوفاه قائلًا: «مازلت أشعر بصفعة أمي، وحنانها وتعبها وضمتها والدمعة لسه بتنزل على فراقها، لأني فقدت العمود الفقري»، مطالبًا الدولة بتخصيص يوم يكون عيد الأب، وذلك لتكريم الأباء الذين ضحوا من أجل تربية أولادهم.

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