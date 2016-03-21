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رئيس الوزراء: إنهاء التشريعات الإعلامية قريبًا وعرضها على مجلس النواب

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رئيس الوزراء: إنهاء التشريعات الإعلامية قريبًا وعرضها على مجلس النواب رئيس الوزراء: إنهاء التشريعات الإعلامية قريبًا وعرضها على مجلس النواب
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن لقاءاته بنواب البرلمان أضافت إليه الكثير من المعرفة بمشاكل واحتياجات المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن تلك اللقاءات مستمرة لما لها من آثار إيجابية، ونوه إلى أنه سيقوم بزيارات إلى المحافظات، كما أضاف أن تعمل على إنهاء التشريعات الإعلامية قريبًا تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، مؤكداً أنها حريصة كل الحرص على توافق أبناء الصحافة والإعلام حولها.

وشدد خلال لقائه اليوم الاثنين مع نواب محافظة المنوفية، والذى حضره وزيرى التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة لديها خريطة كاملة بالمشروعات المفتوحة فى محافظات ، وأن دخولها الخدمة سيتم فى أسرع وقت ممكن، وبخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والطرق.


>- ياسر رزق بعد لقاء رئيس البرلمان: طالبنا الإسراع فى إنجاز التشريعات الإعلامية
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>- مصطفى بكرى: إصدار تشريعات إعلامية سوف يطفئ حالة الغليان بالصحف القومية
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>- نواب البرلمان يواجهون أزمة خالد يوسف بوضع التشريعات الإعلامية ضمن أولوياتهم تحت القبة.. الخولى: الإثارة الإعلامية لزيادة الإعلانات لا تجوز أخلاقيا.. ومارجرت عازر: على النائب ألا يعرض نفسه للشبهات

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