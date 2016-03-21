تقرير في الجول - حروب وأساطير وتكريم.. قصص شعارات أندية أوروبا

"دب اتليتكو مدريد" .. "خفاش فالنسيا" .. "ذئبة روما" .. "مدافع أرسنال" و "قلعة إيفرتون" ، هل هذه مجرد شعارات تزين قمصان الفرق و الأندية من كل صوب و حدب أم توجد وراءها قصة تحكي حدثا جاءت منه فكرة الشعار؟

FilGoal.com يستعرض خلال السطور التالية قصص شعارات أبرز الأندية الأوروبية

ريال مدريد

عملاق القارة العجوز وزعيم إسبانيا نادي ريال مدريد الذي تأسس عام 1902 كان شعاره في البداية مكوّنا من أول ثلاثة أحرف في جملة "نادي مدريد لكرة القدم – Madrid Football Club" ، فكان حرفا C و M متداخلين ببعضهما البعض ويحتضنان حرف F بداخلهما وظل هذا الشعار مستخدما حتى عام 1908.

ومع تحقيق الميرينجي للعديد من البطولات و الألقاب أطلق عليه ملك إسبانيا الفونسو الثالث لقب الملكي ، فتمت إضافة التاج إلى الشعار عام 1920، وبعدها بعشر سنوات عام 1930 تم إضافة الخط البنفسجي على شعار اللوس بلانكوس ليرمز إلى ولاية "قشتالة" الإسبانية بمناسبة انتهاء الحرب الأهلية ونجاح سياسة مملكة قشتالة وحاكمها فرانكو في إنهاء الإنقاسامات داخل البلاد.

وعام 1941 أُضيفت بعض التغييرات الطفيفة إلى الشعار وأصبح التاج مرصعا بالجواهر ، وتم تغيير لون الخط المائل من البنفسجي إلى الأزرق.

برشلونة

نادي مقاطعة كتالونيا الأشهر برشلونة الإسباني أطلق مسابقة عام 1910 بين أعضائه لتقديم اقتراحات بشأن رسم شعار النادي، وفاز بها الطالب بكلية الطب كارلس كومامالا الذي كان لاعبا في صفوف الفريق وهاويا للفنون التشكيلية ، وصمم شعار برسا.

الإطار البرتقالي الفاتح عبارة عن درع إيطالية تسمى "سكودو" ، أما الصليب الأحمر على الخلفية البيضاء فهو صليب القديس "سانت جورج" الذي يعتبره سكان المدينة راعيا لهم ، وتمثل الخطوط الحمراء والصفراء في أعلى يمين الشعار علم إقليم كتالونيا ، في حين أن الخطوط الزرقاء و القرمزية تشير إلى ألوان الفريق واللقب الرسمي له "البلوجرانا" حيث تعني كلمتا بلو وجرانا اللونين الأزرق و القرمزي باللغة الاسبانية.

أتليتكو مدريد

هل لاحظت يوما الدب الذي يحاول الوصول الى الثمرة المعلقة على الشجرة في شعار فريق العاصمة الاسبانية أتليتكو مدريد ؟ إذا كانت إجابتك لا فلابد أن تعلم أن الأمر يعود إلى عصر الملك الإسباني الفونسو الحادي عشر الذي وصف العاصمة الإسبانية مدريد بأنها مكان جيد لتناول لحوم الدببة.

أما عن السبعة نجوم الموجودة على الشعار فهي ترمز إلى مجموعة نجوم كوكبة "الدب الأكبر" السماوية، وتمثل النقاط الحمراء داخل الشجرة المدن المحيطة بمدريد :أفيلا ، جوادالاخارا ، سيجوفيا ، توليدو وكوينكا.

فالنسيا

الجميع يعلم ان نادي فالنسيا مُلقّب في إسبانيا بالخفافيش ، لكن ما هي قصة هذا الخفاش الموجود في أعلى شعار النادي ؟

بغض النظر عن اشتهار مدينة فالنسيا بكثرة الخفافيش فيها عن مدن إسبانيا الأخرى، إلا أن قصة الخفاش تعود إلى القرن الثالث عشر حينما قاد ملك إنجلترا جيمس الأول حملة لفتح فالنسيا ، وعندما وصل الى بوابة المدينة وقبيل بداية المعركة سقط خفاش على راية جيشه ، فاعتبرها الملك جيمس فأل خير ، وبعدما نجح في فتح فالنسيا أمر بوضع الخفاش على علم المدينة وبعدها نادي فالنسيا.

خيتافي

يحتوي شعار فريق خيتافي على العديد من الطائرات التي تطير فوق حقل أخضر وهو ما يرمز إلى تفوق المقاطعة في الطيران الحربي بسبب وجود قاعدة جوية ضخمة تقع بالقرب من مقر النادي ، أما اللونين الأحمر و الأصفر فهما كناية عن ألوان العلم الإسباني.

روما

ربما ألهت أهداف محمد صلاح الرائعة مع فريق روما المصريين عن التدقيق في شعار النادي ، لكن إذا دقق أي شخص يتابع الجيلاروسي في شعار النادي لوجد ذئبة تقوم بإرضاع طفلين! فما هي قصتهم؟

هذه الذئبة المعروفة باسم لوبا أنقذت التوأم رومولوس وروموس من الغرق بعدما أمرهما "أموليوس" الذي أزاح والدهما "نوميتور" عن العرش بالقفز في نهر التيبر ، وبعد أن انقذتهما لوبا وجدهما الراعي "فاستولوس" وقام بتربيتهما.

وقرر التوأم بعد ذلك بناء مدينة، لكن رومولوس قتل أخيه بسبب خلاف على مكان بناء المدينة ، وسمى المدينة باسم روما نسبة إليه ، لتصبح أسطورة الذئبة من أشهر أساطير روما ويتم تخليدها على شعار فريق المدينة.

ميلان

يستخدم أنجح الأندية الإيطالية قاريا- ميلان - الصليب الأحمر على خلفية بيضاء كإشارة إلى صليب سانت جورج ، وهو ما يعد تكريما لمؤسس النادي "ألفريد إدواردز" رجل الأعمال الإنجليزي الشهير الذي جلب أول القاب الكالتشيو للروسونيري بعد سنتين فقط من تأسيسه ليتشابه مع ألوان علم إنجلترا.

يوفنتوس

معرفة دلالات شعار زعيم إيطاليا فريق يوفنتوس أمرٌ يسير إلى حد ما، فاللونين الأبيض والأسود هما ألوان الفريق ، والكلمة الإنجليزية تشير إلى اسم النادي، أما العنصر الأخير في الشعار فهو درع يوفنتينو رمز مدينة تورينو الذي يتألف من ثور هائج ذهبي في شكل سداسي.

تشيلسي

أسد يزأر ممسكا بصولجانه .. كان هذا هو شعار نادي تشيلسي الإنجليزي الذي تغيّر عدة مرات كان أخرها مع اقتراب مئوية النادي ، واستُخدم الشعار الحالي في بداية موسم 2005-2006.

الأسد مقتبس من شعار بلدية تشيلسي ، والوردتين تمثلان موطن الفريق إنجلترا.

أرسنال

شهد شعار أرسنال الإنجليزي تغييرات كثيرة منذ تصميمه الأول ، لكن ظل المدفع هو الرمز الأساسي الذي يزّين الشعار بسبب الكفاح الحربي الذي عاشته مدينة بلومستد في شمال لندن التي كانت تحتضن مقر النادي في البداية ، كما أن معظم لاعبي الفريق القدامى كانوا يعملون في مخزن للأسلحة يدعى ووليتش وجاءت من هنا تسمية أرسنال بالمدفعجية.

أول شعار استخدم للجانرز كان عام 1888 حينما كان النادي يعرف باسم "أرسنال الملكي" ، وكان الشعار مكونا من 3 مدافع.

وفي موسم 1922-1923 ، ظهر شعار النادي الجديد وتقلّص عدد المدافع من ثلاثة إلى مدفع واحد موجه جهة الشرق ، لكن تم توجيه المدفع جهة الغرب موسم 1925-1926 ويعتقد البعض ان سبب هذا التغيير هو العداوة الكبيرة بين الجارين توتنام و أرسنال ، حيث يقع ملعب توتنام غرب ملعب نادي أرسنال.

وفي عام 2002 ظهر اللونان الأزرق والذهبي في الشعار وبقي كما هو حتى كتابة هذه السطور.

مانشستر يونايتد

مركب شراعية يوجد أسفلها شيطان .. الأمر غريب بعض الشيء لكن بالتأكيد توجد دلالة مميزة لشعار كبير إنجلترا مانشستر يونايتد.

المركب الشراعية ترمز إلى قوة التجارة في مدينة مانشستر ، أما الشيطان فقد ارتبط بالنادي منذ مطلع ستينات القرن الماضي حينما سمع مدرب مانشستر العظيم السير مات بازبي لقب الشياطين الحمر يُطلق على فريق "سالفورد" للرجبي الذي كان يرتدي الزي الأحمر وأراد بازبي ان يحصل على هذا اللقب إرهابا لمنافسيه.

وتمت إضافة صورة الشيطان حاملا رمحه الشهير لأول مرة إلى شعار النادي عام 1970.

ليفربول

يتكون شعار أنجح الأندية الإنجليزية قاريا فريق ليفربول من طائر ينتصف شعلتين - ويعد هذا الطائر أشهر طيور المدينة ويُطلق عليه "ليفر بيرد" - مع وجود عبارة "لن تسير وحدك أبدا" باللغة الإنجليزية في أعلى الشعار ، وهي العبارة الموجودة فوق مدخل بوابة المدرب "بيل شانكلي" التي تقع في الجهة الخلفية للنادي.

وتمثل الشعلتان رمزا للتذكير بضحايا كارثة هيلسبروه الـ96 الذين قتلوا عام 1989.

إيفرتون

"لا شيء يكفي إلا أن تكون الأفضل" هي العبارة المكتوبة أسفل شعار فريق إيفرتون الإنجليزي الذي صممه "ثيو كيلي" عام 1938.

أما المنارة الموجودة في الشعار تسمى بـ"برج الأمير روبرت" وتم انشاؤها عام 1787 ، وتعد من أبرز رموز مقاطعة ايفرتون ، وكانت تستخدم قديما كإصلاحية يتم فيها حبس المجرمين.

وتمثل الأكاليل رمز كلاسيكي للمنتصر منذ العصور القديمة في إشارة إلى أن الفريق يطمح للفوز دائما.

أياكس

يبدو أن الأوروبيين كانوا مهووسين بالأساطير اليونانية القديمة ، فالشخص المرسوم في شعار نادي أياكس يدعى "أياس" وهو شخصية أسطورية موجودة في أساطير اليونان القديمة ، وابن حفيد "زيوس" إله السماء والصاعقة.

وقد تم رسم حدود شخصية "أياس" باستخدام 11 خطّا ليمثل كل لاعب يرتدي قميص الفريق في الملعب.