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إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمى البيولوجى والبيئى الخامس بعلوم المنصورة

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إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمى البيولوجى والبيئى الخامس بعلوم المنصورة إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمى البيولوجى والبيئى الخامس بعلوم المنصورة
افتتحت اليوم الأثنين فعاليات المؤتمر العلمى البيولوجى والبيئى الخامس بكلية العلوم بجامعة المنصورة
>بحضور الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، وحسام الدين إمام محافظ الدقهلية.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن فعاليات المؤتمر تستمر لمدة أربعة أيام اخرى تقام فى شرم الشيخ بتنظيم قسمى علم الحيوان وعلم النبات بكلية العلوم بجامعة المنصورة.

وأكدت الدكتورة أمورة أبو العلا رئيس قسم علم الحيوان بعلوم المنصورة، أن هدف المؤتمر يتجسد فى إثراء البحث العلمى وتسخيره فى إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين الكليات المختلفة فى أبحاث علمية تخدم المجتمع وتنمية روح التنافس العلمى وتطوير مهارات الباحثين الذاتية.

وتم خلال المؤتمر مناقشة عدة موضوعات تتمثل فى "آليات استخدام الهندسة الوراثية - أساسيات علم المناعة وتطوير انتاج اللقاحات- علم الأجنة وتجارب التلقيح الصناعى – تأثير التلوث البيئى على الأسماك – الأهمية الاقتصادية للطحال النيلية فى تنقية مياة الشرب واستخلاص الوقود الحيوى ووالأعلاف" وذلك من خلال 80 بحث علمى مقدم من عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.

وقال الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، إن كلية العلوم لديها القدرة على التأثير فى تطوير النتاج العلمى الذى سيساهم فى حل مشكلات المجتمع، فمصر "على حد قوله" لم تعد لديها رفاهية عدم تطويع البحث العلمى فى مواجهة مشكلاتها، مطالبا بضرورة توعية الاعلام للمواطنين بأهمية البحث العلمى مع تطوير التعليم فى كافة المراحل الدراسية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه إذا كان العلم نهضة فإن البحث العلمى هو ازدهارها، متمنيا توظيف البحث العلمى فى حل مشكلات محافظة الدقهلية لعل أبرزها التلوث البيئى الناجم فى معظمه عن حرق قش الأرز والقاء القمامة فى المسطحات المائية واعدا بتعيين فرد من خريجى كلية العلوم فى كل لجنة من لجان المحافظة.

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مصر 365

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