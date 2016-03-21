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بالصور.. جمعية الهلال الأحمر بالسويس تكرم 60 أما مثالية

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بالصور.. جمعية الهلال الأحمر بالسويس تكرم 60 أما مثالية بالصور.. جمعية الهلال الأحمر بالسويس تكرم 60 أما مثالية
كرمت اليوم جمعية الهلال الأحمر بالسويس 60 أما مثالية فى الحفل الذى نظمته بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة بنادى الطيران بالسويس، لتكريم الأمهات المثاليات فى مهرجان الحب والوفاء السادس عشر احتفالا بعيد الأم.

أقيم الحفل بحضور العميد أحمد خليفة نائبا عن قائد الجيش الثالث، ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، والفنانة سميرة عبد العزيز، والنائب طارق فاروق متولى، والعديد من الشخصيات العامة.

بدأ الحفل بكلمة محمد قاسم ممثل الشباب بمجلس إدارة الهلال الأحمر، ثم تلاوة القرآن الكريم للشيخ محمد مدحت ثم عرضت الهلال الأحمر إنجازات شباب الهلال الأحمر بالسويس.

وألقت الفنانة سميرة عبد العزيز كلمتها، والتى هنأت فيها الأمهات بعيد الأم، وعن دورهما فى تربية أولادهم ، كما تم عرض فقرة للتنورة، و حضر الحفل الفنانين مريم عدنان وشهد أنور و نورهان أنور و محمود سمارة.

وألقى الكابتن غزالى قائد فرقة أولاد الأرض بحرب أكتوبر 73، ثم عرض فرقة السويس القوميه للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد كمال، واختتم الحفل بتوزيع الهدايا وشهادات تقدير على 60 أما مثالية.


>تكريم الهلال الأحمر للأمهات المثاليات بالسويس (1)

تكريم الهلال الأحمر للأمهات المثاليات بالسويس (2)

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