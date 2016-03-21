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رئيس شركة مياه القناة: قطع المياه عن محطة العقادة بالإسماعيلية 15 يوما

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رئيس شركة مياه القناة: قطع المياه عن محطة العقادة بالإسماعيلية 15 يوما رئيس شركة مياه القناة: قطع المياه عن محطة العقادة بالإسماعيلية 15 يوما
قال المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والعضو المنتدب، إنه سيتم توقف محطة مياه العقادة لمدة 15 يوما، ابتداء من السبت المقبل لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة للمحطة وذلك استعدادا لفصل الصيف لرفع كفاْءة المحطة.

وأضاف على حسين فى بيان اليوم، أنه سيتم تغذية منطقة العقادة من محطة مياه فايد الكبرى، مما يؤدى إلى ضعف المياه.

وطالب رئيس الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وغيرها من المرافق بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، حتى يتم عمل الصيانة اللازمة وإعادة المياه إلى حالتها الطبيعية.

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مصر 365