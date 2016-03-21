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بدء أعمال المؤتمر الدولي الرابع للمغناطيسية الأرضية والفضاء بالغردقة

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بدء أعمال المؤتمر الدولي الرابع للمغناطيسية الأرضية والفضاء بالغردقة بدء أعمال المؤتمر الدولي الرابع للمغناطيسية الأرضية والفضاء بالغردقة

مراسل – ONA:

بدات اعمال المؤتمر الدولي الرابع للمغناطيسية الأرضية والفضاء “مقره باريس” والذب تنظمه كلية العلوم جامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمدة 4ايام بالغردقة.

يناقش المؤتمر إستراتيجية تأثير النشاط الشمسي المستمر على مناخ الكرة الأرضية، وعمل موديلات لحساب الانفجارات الشمسية وما تخرجه من بلازما ورصد الأجسام المشحونة الخارجة من الشمس بالأقمار الصناعية وتأثير ذلك على مناخ الأرض.

يشارك في المؤتمر ممثل الاتحاد الدولي، عميد كلية العلوم “جامعة القاهرة”، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، طلبة الدراسات العليا في التخصص وكذا ما يقارب من 60 باحث مصري، و25 باحث أجنبي من روسيا، أمريكا، كوريا، فرنسا، ألمانيا، الكاميرون.

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