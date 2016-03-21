وزارة الزراعة: مجلس الوزراء عين السيد القصير رئيسا لبنك التنمية والائتمان

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتعيين السيد القصير، بناء على طلب الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رئيسًا لمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، خلفًا للمحاسب عطية سالم.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، اليوم الاثنين، أن قرار رئيس مجلس الوزراء صدر قبل تقديم سالم اسقالته، وليس بعدها كما تداولته بعض وسائل الإعلام.

وتابعت وزارة الزراعة فى بيان رسمى، أن السيد القصير يتمتع بخبرات مصرفية كبيرة، حيث عمل فى مشروع إعادة هيكلة البنك الأهلى المصرى وإعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ولديه خبرات مصرفية تمتد إلى أكثر 30 عامًا.

رئيس بنك الائتمان الزراعى لـ"اليوم السابع": تقدمت باستقالتى لوزير الزراعة

- مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتولى السيد القصير رئيسًا لبنك التنمية الزراعى

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