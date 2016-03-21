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النائب محمود محيى: رئيس الوزراء أكد على دراسة وحل مشكلة الضرائب التصاعدية

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النائب محمود محيى: رئيس الوزراء أكد على دراسة وحل مشكلة الضرائب التصاعدية النائب محمود محيى: رئيس الوزراء أكد على دراسة وحل مشكلة الضرائب التصاعدية
قال النائب البرلمانى، محمود محيى الدين، عقب انتهاء لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إن المهندس شريف إسماعيل، وافق خلال اللقاء على إقامة بعض المنشآت العامة مثل المدارس والمستشفيات على الأراضى الزراعية فى أضيق الحدود نظرا لأن محافظة المنوفية ليس لها ظهير صحراوى.

وأضاف أن رئيس الوزراء عرض ملامح برنامج المقرر عرضه على البرلمان، الأحد المقبل، لافتاً إلى أن البرنامج فى مجمله برنامج وطنى بامتياز ويلبى طموحات الشعب بصورة واضحة، مشيراً إلى إن رئيس الوزراء وافق على تحويل مستشفى أشمون المركزى لمستشفى عام نظرًا لأن مركز اشمون به مليون مواطن.

ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة مشكلات الضرائب التصاعدية التى أكد رئيس الوزراء أنها محل دراسة، لافتا إلى أن تغيير قانون الضرائب 3 مرات أثر بصورة مباشرة وسلبيا على الاستثمار، موضحاً أن الاجتماع ناقش أيضا اعادة تشغيل المصانع المتوقفة مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة.

وفى سياق متصل، قال النائب البرلمانى، محمد أنور السادات، إن رئيس الوزراء عرض ملامح برنامج الحكومة على النواب.


>- قبل ساعات من حلف اليمين.. رئيس الوزراء يلتقى المستمرين فى حكومته.. مصادر: لقاء السيسي مع شريف إسماعيل استمر لأكثر من 4 ساعات.. والرئيس أكد على ضرورة اختيار الكفاءات ومن لديه القدرة على حل المشكلات

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مصر 365

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