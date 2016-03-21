رئيس الدولة يمنح الشيخة فاطمة بنت مبارك وسام الشيخ زايد

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وسام الشيخ زايد وذلك تقديراً وعرفاناً لدورها الوطني والاجتماعي.

ويأتي هذا التكريم لدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المشهود إلى جانب مؤسس البلاد وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في دعم مسيرة الخير والنماء، حيث كرست حياتها حفظها الله في خدمة الوطن.

كما قامت سموها بتمكين وتعزيز دور المرأة الإماراتية في كافة المجالات، إضافة إلى عطائها وجهودها في العمل الإنساني والخيري الذي لا حدود له، وقدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على امتداد تاريخ الدولة مبادرات وطنية وإسهامات ثقافية واجتماعية وتربوية في عمل دؤوب ومتواصل لأجل قضايا الأمومة والطفولة فأصبح عطاؤها علامة مضيئة في المسيرة الميمونة للوطن.