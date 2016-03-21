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التحالف الدولى يشن 11 غارة جوية ضد أهداف "داعش" فى العراق وسوريا

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التحالف الدولى يشن 11 غارة جوية ضد أهداف "داعش" فى العراق وسوريا التحالف الدولى يشن 11 غارة جوية ضد أهداف "داعش" فى العراق وسوريا

>شنت مقاتلات التحالف الدولى، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، 11 غارة جوية على معاقل تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق وسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت قوة المهام المشتركة - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز عربية"، اليوم الاثنين - إن 7 غارات جوية نُفِّذت فى العراق، منها 3 قرب مدينة الموصل وواحدة استهدفت مدينة هيت، وأسفرت عن نتائج غير حاسمة، وفى سوريا، شنت قوات التحالف الدولى 4 غارات جوية استهدفت وحدات وأسلحة ومعدات تابعة للتنظيم الإرهابى.

يشار إلى أن الجيش الأمريكى أعلن، أمس الأحد، أن قوة من مشاة البحرية الأمريكية موجودة على الأرض فى العراق لدعم جهود الولايات المتحدة والتحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.

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