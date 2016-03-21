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جديد كونتورينغ البودرة لتصغير الوجه بالفيديو

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الإثنين 21-03-2016 16:01

تعددت تقنيات الكونتورينغ التي تعتمد على كريم الأساس بألوانه المختلفة، لكنه يبدو ـ في أغلب الأحيان ـ قوياً أثناء النهار. لكن هناك طريقة طبيعية يمكنك التعرف إليها في هذا الموضوع الخاص لـ" سيدتي نت" مع خبيرة التجميل رولا كرم، حيث نعرض لك كونتورينغ البودرة لتصغير الوجه بشكل طبيعي.

قد يعجبك : عودة جريئة إلى مكياج الأوسكار في هذا العدد من " سيدتي"

تحتاجين إلى:
-بودرة داكنة أكثر من لون بشرتك بدرجة أو درجتين
-ريشة مكياج رفيعة
-ريشة مكياج كبيرة.

1.ابدئي بمنطقة الأنف: استخدمي الريشة الرفيعة، وضعي البودرة الداكنة على العظام الجانبية للأنف بشكل يبدو أرفع.
2.رفع الوجنتين: الآن تحتاجين إلى الريشة الكبيرة لتضعي البودرة الداكنة تحت عظام الوجنتن، ما سينحف الوجه ويبرز الوجنتين.
3.تصغير الجبين: ضعي البودرة الداكنة على أطراف الجبين لتصغيره.

تابعي الفيديو لمزيد من التفاصيل.

تابعي أيضاً:

كونتورينغ العنق بالفيديو على انستقرام

مكياج عيون بالكريستال والألماس من عروض باريس

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سيدتي

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