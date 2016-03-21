اعتني ببشرتك على طريقة التركيات

قديمًا لم تكن توجد صالونات تجميل للـ عناية بالبشرة، ورغم ذلك كانت بشرة التركيات وما زالت تتمتع بالنضارة باستمرار، كما أنّ علامات الشيخوخة لم تظهر مبكرًا على بشرتهم، فما السر وراء ذلك؟

يرجع ذلك إلى اعتمادهم على المواد الطبيعية للعناية ببشرتهم، فلم تكن تتواجد في تلك الأيام المنتجات التجارية للعناية بالبشرة والمليئة بالمواد الكيميائية، كالموجودة في وقتنا هذا.

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إليك سيدتي طريقة العناية بالبشرة على الطريقة التركية:



1.تطهير البشرة: قومي بتسخين ربع كوب من اللبن + ملعقتين من الفازلين+ ملعقتين من البابونج، وصفيهم جيّدًا، ثم استخدمي المزيج في غسل بشرتك واشطفي بشرتك بالماء الدافئ، ثم جففي بشرتك بمنشفة دافئة.

2.تقشير البشرة: قومي بفرك بشرتك بحركات دائرية بمزيج من صودا الخبز والماء لبضع دقائق، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

3.البخار: قومي بملء الحوض بالماء الساخن مع وضع قطرات من زيت الكافور في الماء، وضعي وجهك أمام البخار المتصاعد من المياه الساخنة مع تغطية رأسك ووجهك بمنشفة كبيرة، للسماح بوصول البخار إلى بشرتك واستمري في ذلك من خمس إلى عشر دقائق، فذلك سيساعد في فتح مسام بشرتك.

4. التخلص من البثور: بعد البخار تكون البشرة مستعدّةً للتخلص من كافة البثور الموجودة بها، كما يمكنك تخليص بشرتك من كافة الدهون المتراكمة عليها، وذلك بفرك بشرتك بلطف، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

5.قناع البشرة: بعد تفتيح مسام البشرة والتخلص من الزيوت المتراكمة، فأنت بحاجه إلى قناع يساعد على تغذية بشرتك ونضارتها، فكل ما عليك فعله هو هرس ثمرة من الموز ووضعها على بشرتك وتركها لثلث ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ، وستحصلين على بشرة رطبة ونضرة في الحال.

6.الترطيب: قومي بترطيب بشرتك بأحد الزيوت المطهرة، كزيت الزيتون أو زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند، أو أحد الزيوت الأساسية المتاحة لديك.

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